Göztepe fırsat tepti

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, Samsun deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilgi ile büyük fırsat tepti. Haftaya 14 puanla 10. sırada giren Göz-Göz, Play-Off hattındaki rakipleri Sakarya ve Pendik'in yenildiği, Bandırma'nın da 2 puan kaybettiği haftada aldığı yenilgi ile ilk 7 yarışında geriye düştü. Samsun maçını kazanması halinde galibiyet serisini 3'e çıkaracak olan İzmir ekibi Play- Off sınırında 7. sırada bulunan 18 puanlı Ç. Rize'yle aradaki puan farkını da 1'e indirerek Süper Lig umudunu sürdürecekti. Ayrıca 3 puan alması durumunda ikinci sıradaki Bodrumspor ile aradaki puanı da 4'e indirecek olan sarı-kırmızılı ekip, 10 sıradan 12. basamağa kadar geriledi.



ZORLU DÖNEMECE GİRDİ

Play-Off barajı ile aradaki puan farkı da 2'den 4'e çıkarken, ligde art arda oynanacak olan Keçiörengücü (İ), Eyüpspor (D) maçı ve Altay derbisi öncesi Göz-Göz büyük moral kaybı yaşadı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Samsunspor yenilgisi sonrası taraftarlar, sosyal medyada özellikle teknik heyetin kadro tercihleri, stoper Atınç'ın 87'nci dakikada gol umudu olarak sahaya sürülmesi gibi hamleleri eleştirdi. Taraftarlar futbolculardan orta saha Yalçın'ı da hedef tahtasına yerleştirirken skor üretemeyen Ali Akman, Hüsamettin, Kvasina ve Hasic'e tepkiliydi.

ÖZKAYIMOGLU: "BU MAÇ YOL KAZASI OLDU"

SArı-Kırmızılılarda Samsun deplasmanı sonrası teknik heyet adına açıklama yapan teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, "Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu. İlk yarıda oyunun büyük bir bölümüne hakimdik fakat farklı bir gol yedik. Oyunun tamamı yine bizim kontrolümüzdeydi. Oyuncularım son dakikaya kadar mücadele ettiler. Ne yazık ki buradan mağlup ayrılıyoruz. Çok üzgünüm. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Ankara Keçiörengücü maçı daha fazla önem kazandı. Bu maçı bir kaza olarak nitelendiriyorum. Oyuncularımızın vermiş olduğu mücadeleden ötürü hepsini kutluyorum" dedi.