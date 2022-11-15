Harikasın GÖZ-GÖZ

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Göztepe, 1-0 geriye düştüğü maçta güçlü rakibi Ankara Keçiörengücü'nü evinde 2-1 yendi, büyük sevinç yaşadı. 24. dakikada Muharrem'in soldan ceza sahasına kestiği ortada topla buluşan Rashad Muhammed'in volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 34. dakikada Göztepe direğe takıldı. İsmail'in sol kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Mammah'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. 37'de topla beraber ceza sahasına giren Yasin, Erhan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 39'da topun başına geçen Yasin Öztekin penaltıyı gole çevirdi: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

ROMAL PALMER'DEN ŞIK GOL

76. dakikada Kvasina'nın pasıyla ceza sahasına giren Yasin'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 77. dakikada Mammah'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Romal Palmer rakibinden şık bir çalımla sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda mişen yuvarlak filelerle buluştutı: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe haftayı 3 puanla kapatmayı başardı.

YALÇIN'A TEPKİ VARDI

İZMİR ekibinde orta saha Yalçın Kayan'a tribünlerden tepki vardı. İkinci yarıda üst üste yaptığı top kayıplarının ardından taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaşan Yalçın, oyundan alınırken de tepki gördü. Atınç, Yalçın oyundan çıkarken tribünlere alkışlamaları için serzenişte bulunsa da etkili olmadı. Kaptan Yasin ise oyundan alınırken morali bozulan takım arkadaşına destek olmak için yanında gitse de, Yalçın Kayan direkt soyunma odasına yöneldi. Maç sonu ise Atınç ve İsmail soyunma odasına giderek Yalçın'ı sahaya getirdiler ve taraftarlarla bir süre konuştuktan sonra takım arkadaşlarını alkışlattılar.

MİHOJEVİC DIŞARI ATINÇ İÇERİ

GÖZTEPE'NİN sahasında Keçiörengücü'nü ağırladığı karşılaşmada Kokovic'in başında bulunduğu teknik heyet, geçen hafta Samsunspor maçında sahaya sürülen kadroda tek değişiklik yaptı. Kadroda istikrarın sağlanmaya başladığı sarı-kırmızılılarda savunmada Mihojevic'in yerine, sakatlığını atlatan ve kupa maçlarında forma giyerek form tutmaya başlayan Atınç görev aldı. Öte yandan İzmir temsilcisinde Bucaspor 1928'e karşı oynanan kupa maçında sakatlanan Hüsamettin Yener ile yine tedavileri süren Tuğbey Akgün ve Mesut Kesik kadroda yer almadı.

YUNUS EMRE SAKATLANDI

İZMİR temsilcisi Göztepe'de sol bek Yunus Emre, rakibiyle girdiği mücadele sonucu sakatlandı. Oyuna devam edemeyen genç oyuncu 11. dakikada yerini Tarık Çamdal'a bıraktı.

ROMAL PALMER İLKİ YAŞADI

GÖZGÖZ'ÜN sezon başında Barnsley'den kadrosuna kattığı orta saha Romal Palmer, forma giydiği 8. lig maçında golle tanıştı. Oyuna girdikten sonra orta alana dinamizm getiren İngiliz orta saha, İzmir ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.

TERÖRE LANET YAĞDI

GÖZTEPE'NİN dün oynadı- ğı karşılaşma öncesinde iki takım da sahaya İstanbul'da yaşanan patlama nedeniyle "Terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıktı. Mücadele başladıktan sonra ise sarı-kırmızılı tribünler 1 dakika boyunca sessiz kaldı. Ardından ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratlarıyla teröre lanet yağdırdı. Futbolcular ise sahaya kollarına taktıkları siyah bantlarla çıktı.