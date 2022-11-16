Göztepe’den müthiş dönüş

Spor Toto 1. Lig'de yeni yönetimi, kadrosu ve teknik heyeti ile istikrarsız sonuçlarla sezona başlayan Göztepe'nin keyfi yerine geldi. Göz-Göz, geçen hafta aldığı Samsunspor yenilgisiyle taraftarına hayal kırıklığı yaşatırken haftanın kapanış maçında karşılaştığı Keçiörengücü karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlk iki mücadelesi veren Ankara ekibi önünde evinde 1-0 geriye düşen Göz- Göz, güçlü rakibini 2-1 yenerek Play-Off yarışında yeniden iddialı bir konuma geldi.

PUANINI 17'YE ÇIKARDI

Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, aldığı son galibiyeti ile puanını 17'ye çıkarırken 10. sırada konumlanıp, yedinci sıradaki Çaykur Rizespor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Sarı-kırmızılılar, son 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve tek yenilgi alarak 9 puanla büyük alkış topladı. Göztepe, Keçiörengücü karşısındaki olumlu futbolu camiaya umut verirken, özellikle 4 haftalık süreçte düşme potasından hızla uzaklaştı. Göz-Göz, 16. sırada yer alan Altınordu ile arasındaki puan farkını da beş'e çıkarıp ateş hattıyla arasına mesafe koymayı başardı.

"YÜREĞİMİZLE OYNADIK"

Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Keçiörengücü galibiyetini değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, "Ligin iyi takımlarından biriyle oynadık. Rakibi çok iyi analiz edip çok önemli bir galibiyet elde ettik. Takımımız yüreğini ortaya koyarak mücadele gösterdi. Pozisyon ürettik, rakibi iyi savunduk ve maçta iyi savaştık. Sonuç olarak bizim için son derece önem taşıyan 3 puanı aldık. Üst sıraları yakalamak adına bu karşılaşma bizim adımıza önemliydi" ifadelerini kullandı.

YUNUS EMRE SAKATLANDI

Göztepe'nin yakasını şanssızlıklar bırakmıyor. Sarı-kırmızılıların, geçen hafta içi Bucaspor 1928 ile oynadığı kupa randevusunda sakatlanarak 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan golcüsü Hüsamettin'in ardından Keçiörengücü maçında da Yunus Emre sakatlandı. İlk yarıda henüz 11. dakikada sakatlanarak yerini Tarık'a bırakan Yunus Emre'nin durumu belirsizliği koruyor.

MR'DAN SONRA BELLİ OLACAK

Son haftalardaki başarılı futboluyla dikkat çeken genç futbolcunun sakatlığı teknik heyeti üzdü. 23 yaşındaki yıldız savunmacının sakatlığının ciddiyeti çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Bu arada sarı-kırmızılılarda, orta saha oyuncuları Tuğbey ve Mesut Gedik'in ise tedavileri devam ediyor.

ESKİ KALECİ BETO'DAN ÖVGÜ GELDİ

Göztepe'nin Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezon formasını terleten Portekizli Beto Pimparel, Türkiye'deki yıllarını unutamadı. 2022 Dünya Kupası öncesi konuşan Beto Pimparel, Portekiz Milli Takımı'nı değerlendirirken, Göztepe taraftarları ve Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Kariyeri başarılarla dolu olan 40 yaşındaki Beto, "Türk taraftarından bahsettiğimde Avrupa'nın dört bir yanı, İspanya, ülkem veya neresi olursa olsun. Hep söylediğim şey tutkuydu. Türk taraftarının desteğinin benzerini başka yerde görmedim. Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum. Çünkü bana göre harikaydılar. Onlar sayesinde ligdeki ateşi, enerjiyi ve tutkuyu hissettim" dedi.

"SÜPER LİG DİĞERLERİNDEN BAŞKA"

Beto, "İtalya Seri A yerine Süper Lig maçı izlemeyi tercih ederim. Türkiye'nin 30-35 tane yetenekli oyuncusu var ve bunlar Avrupa ve hatta dünyadaki tüm milli takımlarda oynayabilir. Oyuncular kendilerini daha özgür hissediyorlar. Taktik bazen en önemli şey değil. En önemlisi ve kalbinizin sesi. Oyuncuların kalpten oynadığını görebiliyorsunuz. Bu yüzden Portekiz'den bir çok oyuncu buraya geliyor" diye konuştu.