İzmir ekipleri kritik dönemeçte

1. Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken Göztepe, Altay ve Altınordu kritik dönemece girdi. Bu süreçte Göztepe ve Altınordu ile bir haftayı BAY geçecek olan Altay'ın alacağı puanlar 2. yarı hedeflerini belirleyecek. İzmir ekipleri, ya Play-Off yarışına dahil olacak ya da ligde kalma mücadelesi içinde yer alacak.

ALTAY BİRAZ DAHA RAHAT

17 puana ulaşıp Play-Off hattına yaklaşan Göztepe'yi son 6 maçta zorlu bir fikstür bekliyor. Göz-Göz lider Eyüp, İzmir derbisinde Altay ardından Adana ile deplasmanda oynayacak. Göz-Göz, son üç sınavını Play-Off mücadelesi veren Manisa FK, Rize ve Bodrum'a karşı verecek. 18. haftayı bay olarak geçecek olan Altay, bu hafta G.Birliği ile sahasında oynadıktan sonra iki zorlu maça çıkacak. Göztepe ile derbi oynayacak olan İzmir ekibi, ardından Bolu'yu ağırlayacak. Siyah-beyazlılar son iki maçında Denizli ve Tuzla ile karşılaşacak.

12 puanla düşme potasına gerileyen Altınordu'yu zorlu süreç bekliyor. Kırmızılılacivertliler, zirve ve Play-Off mücadelesi veren 4 rakiple karşılaşacak. Bu hafta 14 puanlı Adanaspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan İzmir ekibi, sonrasında sırasıyla Play- Off savaşı veren Manisa FK, Bandırma ve Bodrum ile hayati maçlar oynayacak. Daha sonra tehlike bölgesine yakın olan Erzurum ile karşılaşacak olan Altınordu, ilk 7 içindeki Çaykur Rize maçıyla ilk yarıyı noktalayacak.

BURAK HAKERLER