Bir derbiden fazlası

Spor Toto 1. Lig'de gözler hafta sonu İzmir derbisinde Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan Göztepe-Altay karşılaşmasına çevrildi. Geçen sezon Süper Lig'den el ele 1. Lig'e düşen iki ekibin kapışması nefesleri kesecek. Ev sahibi Göztepe ve konuk Altay'ın, kritik mücadele öncesi bulundukları konum ise maçın önemini bir kat daha artırıyor. Son 5 maçtan 3 galibiyet alan Göz-Göz, son Eyüpspor yenilgisiyle 17 puanla 13. sıraya gerilerken, çıkışta olan ezeli rakibi Altay ise son iki maçını da kazanarak 18 puanla 10. sırada konumlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, saha ve tribün avantajını da kullanarak ezeli rakibini yenmek, Altay ise galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

KAYBEDEN YANACAK

Kazanan, rakiplerin alacağı sonuçlara göre Play-Off hattına yaklaşıp, alt sıralarla bağını koparırken, kaybeden hem moral, hem puan olarak çökecek. Ligde kalan 5 haftanın birini bay olarak geçecek Altay, 6 maçlık yenilmezliğini Gürsel Aksel'de de sürdürmek istiyor.

REKABETTE ALTAY ÜSTÜN

PAZAR günü oynanacak olan kritik İzmir derbisi öncesinde ezeli rekabette Altay'ın, Göztepe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında bugüne kadar 75 karşılaşma oynanırken, siyah-beyazlılar sahadan 33 kez galibiyetle ayrılırken 15 maçta ise Göztepe 3 puanı almasını bildi. Derbi 27 kez de beraberlikle sonuçlandı. Göztepe'nin sahasında oynanan maçlarda ise iki takım da birbirlerine 11'er kez üstünlük kurdu. 16 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. İki takımın son kez karşı karşıya geldiği geçen sezon Süper Lig'de iki maçı da Altay kazandı

BERKE ÖZBAY