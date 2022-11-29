Nasıl başladı nasıl bitti?

GÖZTEPE ve İzmir derbisi, kadın şiddetine yönelik sosyal sorumluluk organizasyonuyla başlarken, henüz 20. dakika dolmadan kanlı olaylara gebe oldu.

Karşılaşma öncesinde takımlar sahaya çıkarken, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla Göztepe tribünlerinden kırmızı kart çıkarıldı.

Aileleriyle birlikte maça gelip maraton tribünde genellikle ailelerin yer aldığı, tam da Altay tribününden atılan işaret fişeğiyle yüzünden yaralanan Mehmet Çakır'ın yanı başında bulunan 2 küçük çocuk, büyük korku yaşadı.

İşaret fişeğinin ateşlenip Çakır'a isabet etmesinin ardından tribünler karışırken, 2 çocuk olayların tam da ortasında travma yaşadı. Çocuklardan büyük olanı, talihsiz taraftarın kanlar içinde yerde kaldığı görüntüleri görmemesi için kardeşinin gözünü eliyle kapatmaya çalıştı. Çocuklar, bu esnada tribünlerde karşılıklı atılan yabancı maddelerden de korunmaya çalıştı

İTİBAR SUİKASTI YAPILDI

Göztepe ve Altay Kulüpleri ortak bir açıklama yaparak taraftarlarını sakin olmaya davet etti

GÖZTEPE ve Altay derbisindeki olaylar sonrasında, dün iki kulüp ortak bir açıklama yaptı. İzmir'in iki köklü kulübü tarafından yapılan açıklamalarda, olaylar 'İtibar suikastı' olarak yorumlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Altay ve Göztepe'ye; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikastı yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın, Türk sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Yaralı sporcumuza ve taraftarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm taraftarların işbirliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir."