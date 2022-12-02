Fatura belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de geçen pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve tribün vahşeti nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisi faturası belli oldu. Dün toplanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, her iki kulübe de farklı sürelerle iç sahada seyircisiz oynama cezası verirken, toplamda da 297 bin 500 lira para cezası kesti. Derbide ev sahibi olan Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezasının yanı sıra 112 bin lira da para cezası geldi.

KARTLARA BLOKE

Konuk Altay Kulübü'ne ise 6 iç saha maçında seyircisiz oynama cezasına ek olarak 168 bin lira da fatura kesildi. Kurul ayrıca siyahbeyazlı ekibin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 17 bin 500 lira daha para cezası ödemesine hükmetti. Göztepe'nin güney tribününde 219, kuzey tribünün de de 207 nolu bloklar ile Altay'ın 209-210 nolu bloklarında yeri alan taraftarların passolig kartları da bir sonraki maç için bloke edilmesine karar verildi.

HASTANELİK OLDULAR

Ligin 15. haftasında Göztepe ve Altay'ı karşı karşıya getiren derbi maçta 20. dakikada Altay tribünlerinden, Göztepeli taraftarların bulunduğu Doğu tribününe atılan işaret fişeği sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır'ın ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Çakır'a yapılan müdahale esnasında ise sahaya atlayan Göztepeli taraftar Nihat Aydın, korner direği ile Altay kalecisi Ozan Evrim'e saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan kaleci Ozan'ı başına 4 dikiş atılmıştı. PFDK kararları sonrası gözler, 22. dakikadan itibaren iptal edilen derbinin akıbetini belirleyecek federasyon toplantısına çevrildi.

BERKE ÖZBAY