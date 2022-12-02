Göztepe-Altay maçını kana bulayan zanlıdan akılalmaz savunma: Meşale sanmıştım

Tribünde yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınarak 30 Kasım'da tutuklanan 19 kişi arasında yer alan F.E'nin savcılıkta verdiği ifadede, olayda kullandığı işaret fişeğini pankartın altında bulduğunu, kimseden almadığını söylediği öğrenildi.

Olayda yaralanan Mehmet Çakır'ı tanımadığını, diğer bazı şüphelileri Altay taraftarı olmaları nedeniyle tanıdığını aktaran F.E'nin, işaret fişeğini meşale sandığını, fişek olduğunu bilmeden yaktığını, karşı tarafı hedef almadığını iddia ettiği, olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

OLAY VE ADLİ SÜREÇ

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.

Kaleciyi yaralayan Mehmet Nihat A. ile tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'u tutuklanmıştı.

Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bir bölümünün ambulans görevlileri A.G. ve H.K. tarafından stada sokularak tuvaletteki çöp kutusuna bırakıldığı belirlenmiş, şüphelilerden F.E'nin ise tribüne atılan işaret fişeğini üzerine saklayarak stada soktuğu güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı.

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