Göztepe filede harika

TÜRKİYE Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda lider Edremit Altınoluk Belediye'yi 3-2 yendi. Müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette nefesleri kesen bir mücadele yaşandı. Uzun süre Göztepe önde giderken, son anlarda basit hatalar yapınca Edremit seti 27-25 kazarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette toparlanan sarıkırmızılılar, 25-20'lik sonuçla skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette iyi oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, 25-23 ile maçı tiebreak setine taşıdı: 2-2. Son sete iyi başlayan Göztepe 4-2'yi yakaladı. Ancak daha sonra toparlanan Edremit Altınoluk Belediye 8-6 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan ve oyuna yeniden ağırlığını koyan Göz-Göz seti 15-12, maçı da 3-2 kazandı

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