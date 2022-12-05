Göz-Göz pes etmedi

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe, dün Adanaspor deplasmanından 1 puanla ayrıldı: 2-2. 4. dakikada Adanaspor atağında Emre'nin soldan ortasında kale önünde boş kalan Nuno kafayla topu filelere gönderdi: 1-0. 15'te Atınç'ın uzun topunda art arda önce İsmail, ardından Palmer'ın şutlarında top direkten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı Yasin kaleye yolladı: 1-1. 33'te Bennasser'in soldan kullandığı köşe atışında kaleci Ekrem'i geçen topu çizgi üzerinde Kvasina önledi.



İKİNCİ YARIDA DİREĞİ GEÇEMEDİ

53'te Tetteh'in vuruşu üst direkten döndü. Iseka dönen topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Ekrem'i geçen topu çizgide Emir çıkardı. 71'de Iseka'nın topuk pasında Ahmethan yaklaşık 20 metreden sert bir vuruşla Adanaspor'u yeniden öne geçirdi: 2-1. 73'te Yasin sağdan ceza alanına girdi. Öne çıkan kaleci Hasan'ın üzerinden topu aşırdı. Çizgide savunmanın müdahalesi sonrası top üst direkten oyuna alanına döndü. 84'te Atanga'nın sağdan ortasında Romal Palmer şık bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-2.



TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Olaylı derbi sonrası PFDK tarafından iç sahada 4 maç ceza alan Göztepe taraftarı, Adana'ya adeta akın etti. Mesafeye rağmen kara ve hava yoluyla Güney iline giden taraftarlar takımına müthiş destek verdi. Yaklaşık 500 taraftar misafir tribününü doldururken 90 dakika boyunca susmadı.







FUTBOLCULAR ÇAKIR'I UNUTMADI

Göztepe'li futbolcular geçen hafta yarıda kalan Altay derbisinde, rakip tribünden atılan işaret fişeği ile ağır yaralanarak hastelenik olan sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır'ı unutmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, Adanaspor deplasmanında , 90 dakikanın ardından taraftarların bulunduğu tribüne yönelerek Mehmet Çakır'ın isminin yazılı olduğu göztepe formasını açtı. Örnek hareket büyük alkış topladı.

Yasin Öztekin Adana deplasmanında da sahneye çıkarak gol sayısını 5'e çıkardı. Yasin, 2-1 kaybedilen Bandırma maçının yanı sıra 1-0'lık galibiyetlerle sona eren Altınordu ve Yeni Malatya ile 2-1'lik Keçiörengücü zaferinde birer gol atarak skora önemli bir katkı yapmıştı. Yasin dün attığı ilk golle alınan 1 puanda pay sahibi oldu.





KALECİ ŞOKU

Göztepe'nin Adanaspor ile deplasmanda oynadığı maçta Ekrem Kılıçarslan şoku yaşandı. İkinci yarıda 53. dakikada Adanaspor atağında Iseka ile girdiği mücadelede sakatlanan Ekrem, sahadaki müdahalenin ardından ayağa kalksa da 62'de oyuna devam edemeyerek yerini Arda'ya bıraktı. Kupa maçlarında forma giyen 20 yaşındaki genç eldiven bu sezon ilk kez ligde kaleye geçti.