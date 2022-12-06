İnatçı Göz-Göz

Spor Toto 1. Lig'de yarıda kalan olaylı Altay derbisinin ardından Adanaspor deplasmanına giden Göztepe maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak 1 puanı kaptı. Sarı-kırmızılılar, Adana'da iki kez yenik duruma düştüğü maçı beraberlikle noktalarken, son üç maçta pes etmeyerek toplam 4 puanı hanesine yazdırdı. İzmir'de oynadığı 13. hafta mücadelesinde ilk iki mücadelesi veren Keçiörengücü karşısında henüz ilk yarıda 1-0 geriye düşen sarıkırmızılılar, her iki devrede de attığı gollerle maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı. Adana deplasmanında da aynı puanı paylaştığı rakibinin attığı gollere yanıt vermekte gecikmeyen İzmir ekibi İzmir'e 1 puanla döndü.

YASİN ÖZTEKİN VE PALMER SAHNEDE

Söz konusu maçlarda Yasin ve Palmer attıkları gollerle takımına hayat verdi. Keçiörengücü ve Adanaspor maçlarında Yasin ve Palmer 2'şer gol atarak sarıkırmızılıların yüzünü güldürdü. Yasin ligde toplamda 5, Palmer ise 2 gole ulaştı.

YASİN'DEN 7 PUANLIK DEV KATKI

YASİN, bu sezon attığı 5 golle 7 puanlık bir katkı yaptı. Bandırma maçında gol atsa da takımını yenilmekten kurtaramayan Yasin 1-0 sonuçlanan Altınordu ve Malatya maçlarında da iki galibiyette rol oynadı. Keçiörengücü önünde perdeyi açan oyun

cu Adana'da ağları salladı.

SARI-KIRMIZILILAR TEPKİ GÖSTERDİ

GÖZTEPE, zorlu Adanaspor deplasmanından beraberlikle ayrılırken oynanan futbol ve oyuncu tercihleri taraftarları tatmin etmedi. Taraftarlar, maç içinde kenar yönetiminde yer alan teknik adam Ekrem Dağ'a tepki gösterdi. Genç teknik adam Dağ; oyuncu tercihi, değişiklik zamanı ve oynattığı futbolla ilgili eleştiriler alırken, golcü eksikliği de dile getirildi.

ÖZKAYIMOĞLU: PUAN ÖNEMLİ

SARI-KIRMIZILILAR, hatalı pasıyla yenilen ikinci gole sebebiyet veren Yalçın Kayan ile orta saha oyuncusu Tijanic'i de ağır bir şekilde eleştirdiler. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu maçın ardından, "Altay maçında yaşanan travma oyun olarak maça yansıdı maalesef. Camia olarak puanla dönmemiz bizim açımızdan olumlu ama önümüzdeki hafta önemli bir Manisa FK maçı var. Şimdi ona konsantre olacağız" açıklamasını yaptı.

GÖZTEPE'YE İYİ HABER GELDİ

GÖZTEPE'DE üst üste yaşanan sakatlıklar moralleri bozarken, tedavileri süren yıldız isimlerden iyi haberler gelmeye başladı. Adanaspor maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Ekrem'in kürek kemiğinde problem olduğu öğrenildi. Ekrem'in sakatlığının ciddi olmadığı ve takımla idmanlara katılacağı belirtildi. Ekrem'in yanı sıra üç haftadır sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyen Mamah ve Hasic de takıma dönüyor. Mamah'ın perşembe günü düz koşulara katılması beklenirken Hasic de takımdaki yerini alacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı uzun sürecek olan golcü Hüsamettin Yener, Yunus Emre ve Emirhan'ın ise tedavilerine devam ediliyor. Mamah'ın cumartesi günü İzmir'de oynanacak olan Manisa FK maçında forma giymesi beklenmiyor.

DOĞANCAN BİNGÖL