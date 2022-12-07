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Göztepe’de Ali Akman formayı kapamadı

Spor Toto 1. Lig’de büyük olayların çıktığı Altay derbisinin ardından deplasmanda Adanaspor’la 2-2 berabere kalan Göztepe’de sozunun flaş transferleri arasında gösterilen Ali Akman bir türlü ritmini bulamadı.

07.12.2022, 14:00

Göztepe’de Ali Akman formayı kapamadı

Spor Toto 1'inci Lig'de büyük olayların çıktığı Altay derbisinin ardından deplasmanda Adanaspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe'de sozunun flaş transferleri arasında gösterilen Ali Akman bir türlü ritmini bulamadı. Sarı-kırmızılılara büyük umutlarla transfer olan 20 yaşındaki forvet bu sezonun büyük çoğunluğunu yedek kulübesinde geçirdi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de istikrarlı bir grafik ortaya koyamayan Ali sadece 4 maçta 11'de sahaya çıktı ve 90 dakikayı hiç tamamlayamadı. Ali Akman, son Adanaspor karşılaşmasına da yedek başladı. Genç forvet, 77'nci dakikada Tarık'ın yerine oyuna dahil olup 13 dakika sahada kalabildi. Ali Akman, toplam Ziraat Türkiye Kupası dahil toplam 10 resmi maçta sahada yer alırken, takımı adına ne gol ne de asist katkısı yapabildi.

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