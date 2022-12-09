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Göztepe'nin konuğu Manisa FK

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe evinde Manisa FK konuk edecek. Göztepe Altay maçında çıkan olaylar sonrası maçın tatil edilmesinin ardından TFF kararını açıklayarak iki takımında hükmen mağlup sayılmasına hükmetti. Olaylı maç sonrası verilen cezalar sebebiyle Göztepe Manisa FK maçı seyircisiz oynanacak.

AA

09.12.2022, 12:12

Göztepe’nin konuğu Manisa FK

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Manisa FK mücadelesinde hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, ilk cezalı maçına yarın çıkacak. Müsabakayı Manisa FK'li taraftalar takip edebilecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Adanaspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe, 17. haftaya 18 puan ve averajla 13. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, tatil edilen Altay müsabakası dışında oynadığı son 2 iç saha karşılaşmasını galip tamamladı.

Son 8 karşılaşmada sadece 1 yenilgisi bulunan Manisa FK 24 puan ve averajla 8. durumda bulunuyor.

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