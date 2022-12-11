Ege derbisi Göz-Göz’ün

Spor Toto 1. Lig'deki Ege derbisinde üst sıraları hedefleyen Göztepe, sahasında Play-Off mücadelesi veren Manisa FK'yı tek golle mağlup etti: 1-0. İki takımda maça dengeli ve dikkatli başlayınca ilk dakikalarda pozisyon bulmakta zorlandı. 31. dakikada Göztepe aradığı golü buldu. Bu dakikada Yasin serbest vuruşta ortasını açtı, Kvasina'nın şutu direkten döndü. Seken topa Palmer vurdu, ancak onun şutu da direkte patladı. Defansın uzaklaştırdığı topa yay üzerinden harika vuran Tijanic takımını öne geçirdi: 1-0.

ÇAĞRI ÇİZGİDEN ÇIKARDI

45+1'de Diallo'nun pasında önünü boşaltan Stark şutunu çekti, top yandan az farkla auta gitti. 52'de defansın arkasına atılan topla buluşan Kvasina kaleciyi de geçip şutunu çekti, Manisa Fk savunmasında Çağrı son anda topu çizgiden çıkardı. 58'de Gakpa serbest vuruşta ortasını açtı, arka direkte Ayberk'in kafa vuruşunda top üst direkte patladı. 77'de Palmer'in ortasında Ayberk topu uzaklaştırmak isterken topu kendi kalesine gönderdi, top direkten oyun alanına döndü. Maç 1-0 sona erdi.

GÖZTEPE AYNIYDI MANİSA İSE DEĞİŞTİ

GÖZTEPE'NİN İzmir derbisinde Manisa FK'yı ağırladığı karşılaşmada sarı-kırmızılı teknik heyet kadroda tek değişime gitmedi. İzmir ekibinde geçen hafta Adanaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulan tüm isimler derbide de sahadaki yerlerini aldı. Geçen hafta Adana karşısında 62. dakikada sakatlanarak yerini Arda'ya bırakan kaleci Ekrem de hafta içinde yapılan tedavinin ardından eldivenleri giydi.

Göz-Göz'de sakatlıkları nedeniyle Hüsamettin, Yunus Emre, Mamah, Hasic ve Emirhan kadroda yer almadı. Manisa FK'nın tecrübeli teknik direktör Levent Eriş geçen hafta oynanan Keçiörengücü maçında sahaya sürdüğü kadroda iki değişime gitti. Deneyimli çalıştırıcı Selim Ilgaz'ın yerine Mehmet Uysal'a, Gakpa'nın yerine ise kart cezasını tamamlayan Stark'a ilk on birde görev verdi. Savunma tandemini Ba ve Ayberk'e emanet eden Eriş, orta alanda Burak-Prib ikilisini bozmadı. Manisa FK'da sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Domgjoni maça yedekler arasında başlarken, Nizamettin ve Adem ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

DOĞANCAN BİNGÖL