Göz-Göz’ün Play-Off hesabı

Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK galibiyeti ile 21 puana ulaşan Göztepe'nin gözü Play-Off'ta. Sarı-kırmızılılar, Eyüp yenilgisinin ardından son iki maçı 4 puanla geçerken 7. sıradaki Boluspor (26) ile aradaki puan farkını eriterek ilk yarıyı Play-Off bölgesinin içinde bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, devre arasına kadar olan süreçte ise çok önemli iki maç oynayacak. Göztepe, 18. haftanın açılış maçında cuma günü ligde 29 puanla averajla ikinci sırada bulunan Çaykur Rize'ye konuk olacak.

Sahasında bu sezon 7 maçta da yenilgi almayan Karadeniz ekibi önünde final maçına çıkacak olan Göz-Göz, ilk devreyi yine Play-Off hattındaki güçlü rakibi Bodrumspor ile oynayacağı maç ile kapatacak. Sarı-kırmızılılar, bu iki kritik karşılaşmadan 6 puan hedeflerken rakipleri Bolu, Bandırmaspor, Manisa FK ve Sakaryaspor'un da bu süreçte takılmasını bekleyecek. Kadroda özellikle hücum bölgesinde sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle ikinci yarıda direkt Play-Off savaşı verecek.

BURAK HAKERLER