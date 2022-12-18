Göztepe’de bahar havası

Spor Toto Birinci Lig'de mücadele eden Göztepe, Süper Lig yarışı veren rakibi Çaykur Rize'yi deplasmanda 2-0'lık net bir skorla yenerek kulübe bahar havasını getirdi. Geçen hafta Manisa FK'yı yenerek rakibinin Play-Off'a girme hayalini suya düşüren Göz-Göz, Rize ekibine de evindeki ilk yenilgisini tattırdı. Ligde ikide iki yaparak puanını 24'e taşıyan Göz-Göz, ilk 7 yarışında 'Ben de varım' dedi. Gürsel Aksel Stadı'nda ligin 15. haftasında 27 Kasım'da oynanan Altay karşılaşmasında çıkan büyük olaylar sonucunda hem 4 maç seyircisiz oynama cezası alan, hem de 3-0 hükmen mağlup edilen İzmir temsilcisi, olaylı derbinin yaralarını da çabuk sardı.

SIRADA BODRUM VAR

Sarı-kırmızılılar, Altay derbisinin ardından çıktığı 3 maçta bir beraberlik ve art arda iki galibiyetle 7 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Galibiyetle ayrıldığı Manisa FK ve Rize maçlarında toplam 3 gol atıp kalesini gole kapatan İzmir ekibi, Süper Lig yarışına da damga vurdu. Daha önce ilk iki mücadelesi veren Keçiörengücü'ne ilk deplasman yenilgisini tattıran Göztepe, Manisa FK ve Rize'yi de hezimete uğratarak acı fren yaptırdı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarının son maçında önümüzdeki hafta seyircisiz oynanacak maçta Ege ekibi Bodrum'u konuk edecek.

SARI-KIRMIZILI EKİP ÇOK MUTLU

RİZE'DE alınan 2-0'lık galibiyet sonrası teknik heyet ve futbolcular adeta sevinç yumağı oluşturdu. Maç sonunda kaleci Ekrem ve stoper Emir'i kutlayan Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, Rize'nin 11 haftadır yenilmediğini hatırlatarak, "Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele örneği sergiledik. Oyunun gidişatı bizdeydi. Yavaş yavaş üst sıralara doğru tırmanmaya başladık. Taraftarımız da uzun yol katederek buraya geldi" dedi.

PALMER HAYAT VERDİ

Göztepe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Romal Palmer, Göztepe'ye son haftalarda attığı gollerle hayat verdi. Sakatlıktan çıktıktan sonra 11'in değişmez isimlerinden olan 24 yaşındaki futbolcu, gol attığı maçlarda 7 puan kazandırdı. Keçiörengücü maçında galibiyeti getiren golü kaydeden Palmer, 2-2 sona eren Adanaspor deplasmanında da ise skora dengeyi getirdi ve takımının aldığı 1 puanda başrol oynadı. İngiliz futbolcu Rize'de de sahneye çıkarken galibiyeti perçinleyen ikinci golü kaydederek büyük alkış topladı. Son 5 maçta 3 gol atan Palmer, toplamda 2 de asist yaparken ilk on birdeki yerini de sağlamlaştırdı.