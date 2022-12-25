Göz-Göz Cengizhan’ı takibe aldı

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken Göztepe'de takviye çalışmaları sürüyor. İzmir temsilcisinde Fenerbahçe'den kaleci Ertuğrul'un ardından rotanın Yeni Malatyaspor forması giyen Cengizhan Akgün'e çevrildiği iddia edildi.

BAŞARILI GRAFİK

Forvetlerinden beklediği verimi bir türlü alamayan ve gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılıların bu sezon İç Anadolu ekibinde oldukça başarılı bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı öğrenildi. Sezon başında kiralık oynadığı Adıyaman FK'dan Yeni Malatyaspor'a dönen ve özellikle skora yaptığı katkıyla dikkatleri çeken Cengizhan, forma giydiği 18 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı verdi. Takımıyla 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 250 bin Euro olan futbolcu, forvet ve kanatlarda görev yapabiliyor.

BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

SARI-KIRMIZILILARIN gündemine geldiği iddia edilen Cengizhan Akgün, Karadeniz Ereğlispor altyapısından Boluspor altyapısına transfer olurken, buradan da Gençlerbirliği'nin yolunu tuttu. 24 yaşındaki isim Hacettepe, Kastamonu 1966, Elazığspor ve Adıyaman FK formalarını da terletti.

EMİR'İN YERİNE İKİ ADAY

GÖZTEPE'DE, Bodrumspor maçı hazırlıkları tam gaz devam ederken, savunmada sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak olan Emir'in formasına iki aday var. Emir'in yerine savunmanın ortasında Radomir Kokovic, ya Marko Mihojevic ya da Erhan Gottwalt'a şans verecek. Bu arada uzun süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Mamah ve Yunus Emre'de teknik heyetin şans vermesi halinde sahada yer alabilecek.

BERKE ÖZBAY