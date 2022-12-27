Göz Göz’e Bodrum şoku

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son maçında Göztepe, sahasındaki Ege derbisinde Bodrumspor'a tek golle mağlup olarak Play-Off'a yaklaşma şansını kaçırdı: 0-1. 6. dakikada Üzeyir'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Erdem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 25. dakikada Tarık'ın sağdan ortasında iyi yükselen Kvasina'nın kafa vuruşunda kaleci Sousa topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Yunus Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 43'te Yunus Emre'nin ortasında Kvasina kafayı vurdu, kaleci Sousa topu son anda çeldi.

ARADIĞI GOLÜ BULAMADI

55'te savunmanın arkasına sarkan Yasin'in şutu direkten dönerken, topu Kvasina tamamladı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 59'da soldan açılan ortada kafalardan seken top arka direkte Tarık'ın önünde kaldı. Sağ çaprazdan topu kaleye gönderen Tarık'ın şutu az farkla auta gitti. 65'te ani gelişen atakta Kenan rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci Ekrem son anda çeldi. 74'te Yasin bir kez daha defansın arkasına sarkıp topu filelere yolladı. Fakat yine ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 78'de Yasin'in ortasında Kvasina, arka direkte topla buluştu. Kvasina'nın şutu savunmaya çarparak kornere gitti. Müsabaka 1-0 sona erdi.

SERİ SONA ERDİ

SON iki maçında Manisa FK'yı İzmir'de 1-0, Ç.Rizespor'u ise deplasmanda 2-0'la geçen Göztepe, ilk yarının son maçında derbide Bodrumspor engelini aşamadı ve iki maçlık galibiyet serisini noktaladı. Devreye son maçtan puan çıkaramadan giren sarı-kırmızılılar 24 puanda kalarak Play-Off hattıyla puan farkını 3'e indirme fırsatını da tepti.