Göztepe’den tatsız kapanış

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste aldığı Manisa FK ve Ç.Rizespor galibiyetleriyle Play-Off yolunda umutlanan Göztepe, ilk yarının son maçında evinde Bodrumspor'a tek golle yenilerek tatsız bir kapanış yaptı. Bu sonuçla 24 puanda kalan İzmir ekibi lig maratonunun ilk perdesini 11. basamakta tamamladı. Sarı-kırmızılıların teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Hücuma yönelik oyuncu alabileceklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "3 ya da 4 nokta transfer yapmak istiyoruz" derken, Afyonspor'da kiralık oynayan ve bonservisi Göztepe'de olan oğlu Ege Özkayımoğlu'nun da ihtiyaç duyulması durumunda takıma dönebileceğini ifade etti. Forvet hattında görev yapan Ege, Afyonspor'da 16 maçta 3 gol attı.

HAKEME BÜYÜK TEPKİ

MÜSABAKADA 2 net penaltılarının verilmediğini ifade eden teknik sorumlu Şakir Özka- verilmeyımoğlu, "Karşılaşmada Atınç ve Yasin'in pozisyonları bence net penaltı. Koray Gençerler VAR hakemi, yıllardır hakemlik yapıyor ama bu penaltılar nasıl verilmez? Müsabakaya zaten çok tecrübesiz bir hakem gönderildi. Göztepe'nin hakkını her yerde ararım" diye konuştu. Her şeye rağmen asla yıkılmayacaklarını belirten Özkayımoğlu, "Bodrum'a saygı yıkılmayacakduyuyoruz ama biz Göztepe'yiz. Çok büyük camiayız. Biz yıkılmayız, ayakta kalırız" dedi.