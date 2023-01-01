  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göz-Göz’de hedef Barış

Göz-Göz’de hedef Barış

Sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki sorunu G.Birliği’nden sağ kanat Barış Alıcı ile çözecek. 25 yaşındaki oyuncunun kontratı sezon sonunda bitiyor

1.1.2023

Göz-Göz’de hedef Barış

SPOR Toto Birinci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe, ara transfer dönemi için düğmeye bastı. İlk yarıda hücum hattında sorun yaşayan Göz-Göz, bu problemi çözmek için kanatlar ile ileri uca takviye yapacak. Bu doğrultuda öncelikle ligi bilen, yerli ve genç isimleri mercek altına alan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Başkent'te buldu. Ankara ekibi G.Birliği'nde forma giyen sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı listenin ilk sırasına yerleşti. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen kurmaylar transferi ara dönemde bitirmek istiyor. Sportif direktör Ivan Mance ve teknik heyetin başındaki isim olan Radomir Kokovic'in Barış Alıcı için oldukça istekli olduğu ve bonservis engelinin aşılması halinde transferin gerçekleşebileceği öğrenildi.

FENER'E TRANSFER OLDU
BUCASPOR altyapısından yetişen Barış, buradan Altınordu altyapısına transfer olurken kırmızı-lacivertli ekipte profesyonel olarak vitrine çıktı. 2018'de Fenerbahçe'ye transfer olarak dikkat çeken 25 yaşındaki kanat oyuncusu Y.Malatya, Ç.Rize ve Westerlo'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2021'de G.Birliği'nin yolunu tuttu. İzmir doğumlu olan Barış'ın sarı-kırmızılı ekipte forma giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

BERKE ÖZBAY

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA