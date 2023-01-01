Göz-Göz’de hedef Barış

SPOR Toto Birinci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe, ara transfer dönemi için düğmeye bastı. İlk yarıda hücum hattında sorun yaşayan Göz-Göz, bu problemi çözmek için kanatlar ile ileri uca takviye yapacak. Bu doğrultuda öncelikle ligi bilen, yerli ve genç isimleri mercek altına alan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Başkent'te buldu. Ankara ekibi G.Birliği'nde forma giyen sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı listenin ilk sırasına yerleşti. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen kurmaylar transferi ara dönemde bitirmek istiyor. Sportif direktör Ivan Mance ve teknik heyetin başındaki isim olan Radomir Kokovic'in Barış Alıcı için oldukça istekli olduğu ve bonservis engelinin aşılması halinde transferin gerçekleşebileceği öğrenildi.

FENER'E TRANSFER OLDU

BUCASPOR altyapısından yetişen Barış, buradan Altınordu altyapısına transfer olurken kırmızı-lacivertli ekipte profesyonel olarak vitrine çıktı. 2018'de Fenerbahçe'ye transfer olarak dikkat çeken 25 yaşındaki kanat oyuncusu Y.Malatya, Ç.Rize ve Westerlo'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2021'de G.Birliği'nin yolunu tuttu. İzmir doğumlu olan Barış'ın sarı-kırmızılı ekipte forma giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

BERKE ÖZBAY