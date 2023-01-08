Göz-Göz’de rota Adana

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıda Play-Off'a göz diken Göztepe, transfer çalışmaları kapsamında gözünü Adana Demirspor'a çevirdi. Dış transferde ilk imzayı ABD'den Michee Ngalina'ya attırdı. Sarı-kırmızılılar, iç transferde de kiralık oynayan Ajdin Hasic ve Mesut Kesik ile yollarını ayırmıştı. İzmir temsilcisi, bu iki oyuncunun yerine Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un gençleri Arda Kurtulan ve Salih Kavrazlı için girişimlere başladı. Göz-Göz yönetiminin, orta alanda forma giyen 20 yaşındaki Arda ve aynı yaştaki forvet oyuncusu Salih'i kiralayabileceği ifade edildi.

LİGDE SÜRE ALAMADILAR

Fenerbahçe altyapısından yetişip yaz döneminde Adana Demirspor'la 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Arda Kurtulan, bu sezon sadece kupada forma giydi. 20 yaşındaki Salih de tıpkı Arda gibi kupa sınavında şans buldu. Salih, Altınordu'da yetiştikten sonra önce Trabzon, ardından da Adana ekibine transfer olmuştu. Adana Demir'in de ligde şans vermediği genç oyuncularının gelişimi için kiralanmasına sıcak baktığı kaydedildi.

TAHKİM KURULU'NDAN OLUMSUZ HABER GELDİ

GÖZTEPE'NİN yarıda kalan Altay derbisi sonrası Tahkim'e yaptığı itiraz reddedildi. Federasyon tarafından rakibi Altay gibi hükmen yenik sayılan Göztepe cezayı Tahkim Kurulu'na taşıyarak itiraz etmişti. Önceki gün toplanan Kurul, Göztepe'nin yaptığı itirazı reddederken, Altay'ın itirazı inceleniyor.