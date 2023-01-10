Göz-Göz arayışta

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off yarışında iddialı olmak için kadrosuna takviye yapmak isteyen Göztepe, orta saha transferine yoğunlaştı. Sarı-kırmızılılar, son olarak rotasını Süper Lig ekibi Ümraniye'den Serkan Göksu'ya çevirdi. İstanbul ekibinde başarılı bir grafik sergileyen ancak sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcunun Göz-Göz'ün radarında olduğu iddia edildi. Göztepe'de Sportif Direktör Ivan Mance'nin 29 yaşındaki orta sahayı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Kırmızı-beyazlılarda son 5 sezondur forma giyen futbolcunun devre arasında ayrılık fikrine olumlu yaklaşabileceği ifade edildi.

HAKAN ZOR, JAHOVİC HABER GÖNDERDİ

Bu arada daha önce gündeme alınan Antalyaspor'dan Hakan Özmert konusunda ise aşama kaydedilemedi. 37 yaşındaki futbolcunun nabzını yoklayan yönetim, futbolcudan ilk etapta olumsuz yanıt aldı. Bu arada Göztepe'ye eski golcüsü Adis Jahovic'ten haber geldi. Sezon başında gittiği Bodrum ile yollarını devre arası öncesi ayıran 36 yaşındaki oyuncu Göztepe'ye geri dönmek istediğini yönetime bildirdi. Eski başkan ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil'i arayan Kuzey Makedonyalı oyuncunun, "Futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum" dediği ifade edildi.

ALTINORDU'DA OYNADI

GÖZTEPE'NİN transfer listesinde olduğu iddia edilen Serkan Göksu, İzmir'de daha önce Altınordu forması da giydi. Galatasaray altyapısından yetişen Serkan, Bayrampaşa ve Y.Malatya'da forma giydikten sonra 2014-2018 yılları arasında tam 4 sezon kırmızı-lacivertli formayı terletti. 29 yaşındaki orta saha kariyerinde 361 resmi maçta 14 kez golle buluştu.

TARAFTAR MORAL VERDİ

Göztepe, ligin ikinci yarısının Antalya etabını 2 Ocak'ta başlattı ve 8 Ocak'ta sonlandırdı. Antrenmanların yanı sıra sosyal aktivitelerde bulunan Göz-Göz, keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi. Bu güzel günlere bir de Göztepe taraftarı dahil oldu ve kampın son gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını ziyaret etti. Taraftarlar, takıma sevgi gösterisinde bulunurken ligin ikinci yarısı için de desteklerini dile getirdiler. Bu arada Göztepe, cumartesi günü Sakaryaspor maçında, deplasman taraftarına yüzde 30 taraftar kontenjanı uygulayarak kardeş takıma jest yaptı.