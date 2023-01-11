Göztepe’de Tijanic yolcu

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında cumartesi günü evinde Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de David Tijanic yolcu. Geçen sezonun başında Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından 1 milyon 400 bin Euro'ya transfer edilerek kulüp tarihine geçen Sloven oyuncunun iyi bir bonservis bedeliyle satılacağı ifade edildi. Tijanic için Göztepe yönetimine Polonya ve Hırvatistan'dan ciddi tekliflerin geldiği ileri sürüldü. Başkan Rasmus Ankersen ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil'in gelen teklifleri değerlendirdiği ve Tijanic'i elden çıkarmayı planladığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE TEKLİF VARDI

GÖZTEPE ile Süper Lig'de küme düşen oyuncuya sezon başında da teklifler gelmişti. Ancak takımda kalan Tijanic, 1. Lig'de 18 maçta forma giyip 1 defa ağları sarstı. Transfer döneminde şu ana kadar Kongolu Michee Ngalina'ya imza attıran Göztepe'nin yabancı oyuncularını elden çıkarıp kontenjan açacağı ve özellikle hücum hattına takviyeler yapacağı kaydedildi.