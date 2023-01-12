Göztepe’den Pa Dibba atağı

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi verecek olan Göztepe'de yönetim gol yollarındaki soruna çözüm bulmak için düğmeye bastı. Şu ana kadar tek transfer hamlesini ABD'den kanat oyuncusu Michee Ngalina'yı alarak gerçekleştiren yönetimin hedefinde yıldız bir golcünün olduğu iddia edildi. 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Eyüpspor'dan ayrılması beklenen golcü oyuncu Pa Dibba'nın Göztepe'nin gündemine geldiği ifade edildi. 35 yaşındaki Gambiyalı golcüyü Sportif Direktör Ivan Mance ve teknik heyetin başında bulunan Radomir Kokovic'in uzun süredir takip ettiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin kardeş kulübü Sakaryaspor'un da yakından ilgilendiği Pa Dibba için Göztepeli kurmayların tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Futbolcunun haziran ayında sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılması planlanıyor. Gambiyalı futbolcu ülkemizde Adana Demir forması da giyerken, İsveç'te Hammarby, Çin'de Shenzhen FC ve Shanghai Shenxin formalarını da terletti. Pa Dibba ilk yarıda Eyüp formasıyla 16 lig maçında 3 gol atıp, 3 de asist üretti.

DİNO ARSLANAGİC'E BELÇİKA'DAN TALİP VAR

GÖZ-GÖZ'ÜN yabancı futbolcularına talipler arttı. Sloven orta saha David Tijanic'e Polonya ve Hırvatistan'dan teklifler gelirken, Belçikalı stoper Dino Arslanagic için Oostende ile Kortijik'in devrede olduğu ifade edildi. Arsalangic'in de ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve son kararı yönetimin vereceği kaydedildi. Geçen sezon Gent takımından gelen 29 yaşındaki savunmacı, Süper Lig'de 32 maça çıkıp 2 gol attı. Arslanagic bu sezon ise 1'inci Lig'de 17 müsabakada forma şansı buldu.

BERKE ÖZBAY