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Göztepeli Tijanic Arabistan yolcusu

Göztepe’nin 25 yaşındaki Sloven orta sahası David Tijanic’e, Suudi Arabistan ekibi Al-Adalah FC’nin sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptığı öğrenildi

13.1.2023

Göztepeli Tijanic Arabistan yolcusu

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanacak maçta Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek olan Göztepe'de orta saha David Tijanic'in yeni adresi belli oldu. Hırvatistan ve Polonya'dan da talipleri olan Sloven orta saha oyuncusunun Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Adalah'a gideceği ifade edildi. Al-Adalah'ın Tijanic'i sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladığı ve Göztepe yönetimiyle prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi.

KADROYA ALINMAYACAK
Kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olduğu Göztepe'de 1.5 sezondur forma giyen ve sık sık eleştirilen 25 yaşındaki Sloven oyuncunun Sakaryaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmayacağı ve hafta sonunun ardından Suudi Arabistan'a giderek Al-Adalah ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Bu sezon geride kalan ilk yarıda İzmir temsilcisinde lig ve kupada toplam 20 karşılaşmaya çıkan Tijanic, istikrarlı bir görüntü çizerken, rakip ağları ise 2 kez sarsmayı başardı.

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