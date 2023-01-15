Göz-Göz evde yok

Spor Toto Birinci Lig'de Göztepe, sahasında Bodrumspor'un ardından Sakaryaspor'a da tek golle teslim oldu: 0-1. 23. dakikada sağ kanattan gelen ortayı İsmail kaleye gönderdi ve şut direkten döndü. 36'da ceza sahasının çevresinde topla buluşan Ali Akman, İsmail Köybaşı'ya ara pası attı ve kaleciyle karşı karşıya kalan İsmail pozisyonu değerlendiremedi. 51'de Yasin'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mamah topu kalenin üzerinden dışarı gönderdi.

KASONGO SKORU BELİRLEDİ

77'de Burak Süleyman'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içlinde Hakan'ın şutunda top Emir'in eline çarptı ve hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi. 80'de penaltıda topun başında geçen Kasongo skoru belirledi: 1-0.