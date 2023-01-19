Göztepe’de Yasin depremi

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off'u hedefleyen Göztepe'de ayrılık kervanına takım kaptanı Yasin Öztekin'de eklendi. Daha Önce Mesut Kesik ve David Tijanic takımdan ayrılırken, sarı-kırmızılılar da Yasin'inde Kocaelispor ile görüştüğü öne sürüldü.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren Körfez ekibinin, Yasin Öztekin ile görüştüğü ve anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi. Dortmund altyapısında yetişen Yasin, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe, Sivasspor ve Samsunspor formalarını giydi. 35 yaşındaki oyuncu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamıştı. Son olarak Spor Toto Birinci Lig takımlarından Göztepe'de top koşturan ve sezonun ilk yarısında takımına 5 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Yasin Öztekin'in, Kocaelispor'a transferinde sona gelindiği öne sürüldü.

NGALİNA'NIN LİSANSI ÇIKTI

GÖZTEPE'NİN 2 Ocak tarihinde 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Michee Ngalina'nın lisansı geride kalan 2 haftalık süreçte çıkarılamamıştı. Yönetimin tek transferi olan Kongo asıllı futbolcu, lisansı yetişmeyince son dakikada Sakarya maçı kadrosundan çıkarılmıştı. 22 yaşındaki genç kanat oyuncusunun lisansı dün çıkarken, Erzurum maçı kafilesine dahil edilecek. Göztepe'ye transfer olana kadar 35 gün idman eksiği olan Ngalina'nın maça kulübede başlayıp ikinci yarıda Mamah'ın yerine oyuna dahil olması bekleniyor.