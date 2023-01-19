  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe'de Yasin depremi

Göztepe'de Yasin depremi

Play-Off hedefindeki Göztepe’de David Tijanic’in ardından kaptan Yasin Öztekin’in de ayrılacağı ve Kocaelispor ile anlaştığı iddia edildi

19.1.2023

Göztepe’de Yasin depremi

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off'u hedefleyen Göztepe'de ayrılık kervanına takım kaptanı Yasin Öztekin'de eklendi. Daha Önce Mesut Kesik ve David Tijanic takımdan ayrılırken, sarı-kırmızılılar da Yasin'inde Kocaelispor ile görüştüğü öne sürüldü.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren Körfez ekibinin, Yasin Öztekin ile görüştüğü ve anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi. Dortmund altyapısında yetişen Yasin, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe, Sivasspor ve Samsunspor formalarını giydi. 35 yaşındaki oyuncu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamıştı. Son olarak Spor Toto Birinci Lig takımlarından Göztepe'de top koşturan ve sezonun ilk yarısında takımına 5 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Yasin Öztekin'in, Kocaelispor'a transferinde sona gelindiği öne sürüldü.

NGALİNA'NIN LİSANSI ÇIKTI
GÖZTEPE'NİN 2 Ocak tarihinde 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Michee Ngalina'nın lisansı geride kalan 2 haftalık süreçte çıkarılamamıştı. Yönetimin tek transferi olan Kongo asıllı futbolcu, lisansı yetişmeyince son dakikada Sakarya maçı kadrosundan çıkarılmıştı. 22 yaşındaki genç kanat oyuncusunun lisansı dün çıkarken, Erzurum maçı kafilesine dahil edilecek. Göztepe'ye transfer olana kadar 35 gün idman eksiği olan Ngalina'nın maça kulübede başlayıp ikinci yarıda Mamah'ın yerine oyuna dahil olması bekleniyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA