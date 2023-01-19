  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe'de Yasin takımda kalıyor

Göztepe'de Yasin takımda kalıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK maçına çıkacak Göztepe'de kaptan Yasin Öztekin'in takımdan ayrılacağına yönündeki iddialar taraftarı ayağa kaldırdı.

DHA

19.01.2023, 11:37

Göztepe’de Yasin takımda kalıyor
Göztepe ile sözleşmesi süren deneyimli futbolcunun 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'la anlaştığı ileri sürüldü. Ancak alınan bilgilere göre Yasin'in hiçbir yere gitmeyeceği, Göztepe'ye 35 yaşındaki oyuncu için teklif dahi gelmediği bildirildi. Göztepe yönetiminin Yasin'i kesinlikle bırakmayı düşünmediği hatta oyuncunun kontratını 1 yıl daha uzatmayı planladığı açıklandı. Bu sezon başında Yılport Samsunspor'dan gelen Yasin, takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. İzmir ekibinde daha önce 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da forma giyen Yasin Öztekin, bu sene 19 lig maçında 5 gol atıp 2 de asist yaptı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA