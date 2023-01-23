Göz-Göz’ün gözü yüksekte

Spor Toto 1. Lig'de zorlu Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönen Göztepe, gözünü yeniden yükseklere dikti. İkinci yarıya Sakarya yenilgisiyle başlayan sarı-kırmızılılar, önemli dört eksikle gittiği Erzurum'dan zaferle ayrılırken hem kara bulutları dağıttı, hem de Play-Off yarışında 'Ben de varım' diyerek iddiasını kanıtladı. Ligde 27 puana ulaşan İzmir temsilcisi, alt sıralarla da bağını tamamen koparmayı bildi. Sarı-kırmızılıların haftayı yenilgiyle kapatan 7. sıradaki Boluspor ile arasında 6 puanlık fark kaldı. Son deplasman yenilgisini lider Eyüp'ten 1-0'lık sonuçla alan Göz-Göz, son üç dış saha maçını kaybetmedi. Adanaspor ile golsüz berabere kalan İzmir ekibi, Play-Off yarışı veren Ç.Rize'yi ise 2-0 yenmişti. Üst üste ikinci deplasman galibiyetini elde eden Göztepe, iki maçlık yenilgi serisini de sona erdirdi.



YASİN ÖZTEKİN SAHNE ALDI

Göztepe'nin kaptanı Yasin Öztekin gemisini kurtardı. Hafta içinde Kocaelispor'a transfer olacağına dair haberler çıkan ancak takımda kalacağı açıklanan tecrübeli oyuncu, Erzurumspor FK maçında attığı golle 3 puanı getirdi. Yasin, toplam gol sayısını da 6'ya çıkardı.



ŞAKİR ÖZKAYIMOĞLU: GÖZTEPE RUHU VARDI

TEKNİK sorumlu Şakir Özkayımoğlu, "İsmail ve Dino rahatsızlıklarından, Palmer sakatlığından, kalecimiz Ekrem de cezasından dolayı aramızda olamadı. Ancak her şeye rağmen muhteşem bir Göztepe ruhu sahada vardı. Takımımız yürekten mücadele ederek, sahaya her şeyini verdi. Önümüzde bir Bandırmaspor maçı var. Ardından taraftarımıza kavuşacağız. Bunun devamını getireceğiz" dedi.









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