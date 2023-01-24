Göztepe atakta

G öztepe, sağ kanat transferi için atağa kalktı. Ara dönemde ABD'den Ngalina ve Almanya'dan Hikmet Çiftçi'yi transfer eden Göz-Göz'ün yeni hedefi Orkan Çınar. 1. Lig ekibi Adanaspor ile sözleşmesini feshederek boşa çıkan sağ kanat oyuncusu ile sarı-kırmızılıların temasa geçtiği iddia edildi. 1. Lig'den talipleri olan eski Beşiktaşlı futbolcu için İzmir ekibinin oldukça ısrarcı olduğu belirtildi. Bonservis engeli olmayan futbolcunun maliyetini araştıran Göztepe Sportif Direktörü Mance'ın bütçeye uyması halinde Orkan'ı transfer edebileceği belirtildi.

GOLCÜ ADİS DÖNEBİLİR

Yönetim, hücum için Bodrumspor'dan ayrılan eski golcüsü Adis Jahovic için de hafta içinde bir hamle yapabilir. İki transferin de hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

GÖZTEPE Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, önemli açıklamalar yaptı. Sport Republic'in geçen temmuz ayında kulübün çoğunluk hisselerini devraldığını hatırlatan Ahkersen, "Hedefimiz belliydi; zaman içinde kulübün sadece Süper Lig'e yükselmesini değil, aynı zamanda sürekli olarak orada kalıcı ve rekabetçi olmasını sağlayacak güçlü yapılar ve yöntemler oluşturmak. Emin olun ki Süper Lig'e yükselmek hedefimiz olmaya devam ediyor. Sahadaki sonuçlar ilk 6 ayda istikrarsızdı. Açıkçası gol atmakta zorlandık. Ancak takımın genel seviyesi ve yapısı gelişiyor. Hepinizin transfer görmek istediğini biliyorum ve sizi temin ederim ki sportif direktörümüz Ivan Mance ve ekibi, Göztepe'mizi bir sonraki seviyeye taşıyacak oyuncular bulmak için çok çalışıyor. Ancak sadece oyuncu almış olmak için oyuncu almayacağız. Lütfen projenin ve ekibin arkasında durmaya devam edin. Desteğiniz çok değerli ve hem oyuncular hem de yönetim ekibi, başarılı olmak için sürekli olarak desteğinize ihtiyaç duyuyor" diye konuştu.

■ DOĞANCAN BİNGÖL