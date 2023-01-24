Göztepe Başkanı Ankersen: Süper Lig hedefimiz devam ediyor

Göztepe'de geçirdiği süreci anlatan Ankersen, "Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Sport Republic, Göztepe'de çoğunluk hisselerini devraldı. Hedefimiz zaman içinde Süper Lig'e yükselmek ve aynı zaman sürekli olarak orada kalıcı ve rekabetçi olmasını sağlayacak güçlü yapılar ve yöntemler oluşturmak. Emin olun ki Süper Lig'e yükselme hedefimiz devam ediyor. Futbolda başarı elde etmenin zaman aldığını ve bir gecede oluşmadığını da anlamak son derece önemli" açıklamasını yaptı.



Yönetimi devraldıklarında Göztepe'nin zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Rasmus Ankersen, "Kulüp zor bir süreçten geçiyordu ve bir alt lige düşmüştü. Her yönüyle yeniden yapılanması gerekiyordu ve kulübü devraldığımızdan beri bunun için çok çalışıyoruz. Başarılı bir futbol kulübü olmak için sadece iyi futbolculara sahip olmaktan çok daha fazlası gerekir. Seçkin bir spor bilimi, medikal ve antrenörlük departmanının yanı sıra güçlü bir antrenman kültürü oluşturmanız gerekiyor. İlk yılımızdaki odak noktamız, seçkin bir futbol organizasyonu kurmak ve onu yönetmesi için yetkin ve deneyimli insanları göreve getirmek oldu" dedi.





"İLK 6 AYDAKİ SONUÇLAR İSTİKRARSIZDI"

Göztepe Başkanı Ankersen, "Süper Lig'e yükselmeyi başardığımızda bizi orada tutabilecek ve ilerlemeye devam edebilecek bir organizasyonumuzun olduğundan emin olmak istiyoruz. Daha iyi ve daha profesyonel bir futbol organizasyonu oluşturmak için kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum. Daha fazla mali yatırımın da gerekli olduğunu anlıyoruz. Ancak güçlü bir yapı, organizasyon ve yöntemler olmadan kulübe yatırdığımız her paranın etkisi sınırlı olacaktır. Sahadaki sonuçlar ilk 6 ayda istikrarsızdı. Açıkçası gol atmakta zorlandık. Ancak takımın genel seviyesi ve yapısı gelişiyor. Herkesin transfer görmek istediğini biliyorum. Sportif Direktörümüz Ivan Mance ve ekibi, Göztepe'mizi bir sonraki seviyeye taşıyacak oyuncular bulmak için çok çalışıyor" ifadelerini kullandı.



"KULÜBÜ RİSKE ATAMAYIZ"

"Sadece oyuncu almış olmak için oyuncu almayacağız" diyen Başkan Ankersen, "Göztepe'ye yeni oyuncular getirirken oyun tarzına uyduklarından, Göztepe gibi bir kulüpte oynamanın ne demek olduğunu anladıklarından ve bizi bulunduğumuz yerde tutmakla kalmayıp ileriye taşıyacak seviyeye sahip olduklarından emin olmak istiyoruz. Kulübü mali açıdan sorumlu bir şekilde yönetmek istediğimizi vurgulamak da benim için önemli. Maaşları zamanında ödüyoruz. Oyuncuları Türkiye'ye gelmeye ikna etmek için mantıksız derece yüksek sözleşmeler teklif edip kulübün uzun vadeli sağlığını riske atmak istemiyoruz. Göztepe için uzun vadeli istikrarı sağlayacak mantıklı ve rasyonel kararlar almakta ısrar ediyoruz" cümlelerine yer verdi.





"TARAFTARIN TUTKUSUNU SEVİYORUM"

Göztepe taraftarının tutkusunu sevdiğini sözlerine ekleyen Ankersen sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Taraftarın bağlılığı ve beklentileri, herkesi her gün elinden gelenin en iyisini yapmaya itiyor. Her oyuncu ve personel, bu muhteşem futbol kulübüne başarı getirmek için her gün çok çalışıyor. Göztepe'nin uzun yıllar boyunca gelecekte de sağlam temeller ile daha da gelişmesi için çalışıyoruz ve kısa vadede hazır olup Göztepe'yi Süper Lig'e geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Lütfen projenin ve ekibin arkasında durmaya devam edin. Desteğiniz çok değerli ve hem oyuncular hem de yönetim ekibi, başarılı olmak için sürekli olarak desteğinize ihtiyaç duyuyor. Oyuncularımıza, kulübe ve yönetim ekibimize olan desteklerinizden ötürü teşekkür ederim."