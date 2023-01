Göztepe’de rota Thiam

Spor Toto 1. Lig'de Play- Off savaşı veren Göztepe'de yönetim transferde atağa kalktı. Dış transferde Adanaspor'dan kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı gündemine alan sarı-kırmızılılar, orta saha pozisyonu için tanıdık bir ismi daha listesine ekledi. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'nin son olarak Pendikspor forması giyen eski Altaylı Khaly Thiam'la ilgilendiği iddia edildi. İstanbul ekibiyle sözleşmesini fesheden Senegalli ön liberonun nabzını yoklayan Mance'ın 29 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir takip ettiği öne sürüldü.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

İzmir'de iki sezon Altay forması giyen ve 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'de de forma giyen Thiam, sözleşmesi sona erince Pendik'e imza atmıştı. İstanbul ekibinde beklediği ortamı bulamayan Thiam'ın yeniden İzmir'e dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Türkiye'de Gaziantepspor forması da giyen ve kariyerinde Budapeşte, Dinamo Moskova, Levski Sofya gibi ekiplerde de görev yapan başarılı orta saha oyuncusunun maliyetinin uygun olması halinde transferinin ciddiyete binmesi bekleniyor.



ATINÇ DIŞARI MARKO İÇERİ

ERZURUMSPOR deplasmanında gördüğü sarı kartla Bandırma maçında cezalı duruma düşen stoper Atınç Nukan'ın yerine teknik heyetin Marko Mihojevic'e şans vermesi bekleniyor. Dino'nun yerine Emir'in yanında savunmanın ortasında görev yapan Erhan Gottwalt'ın performansı teknik heyeti tatmin etmezken, bu kez on birde Marko'nun görev alacağı öğrenildi. Erzurum'da son 15 dakika Tarık'ın yerine görev yapan Boşnak defans oyuncusu Marko ilk yarının son maçında oynanan Bodrumspor maçından sonra ilk kez on birde forma giyecek.



DİNO VE ISMAİL İYİLESEREK TAKIMA DÖNDÜ

ERZURUMSPOR deplasmanına 4 önemli eksikle giden Göztepe'ye eksiklerden iyi haber geldi. Sarı-kırmızılı ekipte, hastalıkları nedeniyle Erzurum'a götürülmeyen savunma oyuncuları Dino ve İsmail Köybaşı iyileşerek takıma döndü. Takımla birlikte idmanlara başlayan iki as futbolcunun cuma günü İzmir'de oynanacak olan Bandırma maçında forma giymesi bekleniyor. Kaleci Ekrem'in de cezası sona ererken, savunmadaki tek eksik ise sarı kart cezalısı stoper Atınç Nukan olacak. Erzurumspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Romal Palmer ise cuma günkü kritik maçta yine kadroda yer alamayacak. 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun tedavisi tam gaz devam ederken uzun süredir sakat olan kiralık oyuncular Ajdin Hasic ve Emirhan ise halen takımla idmanlara başlamadı.

BERKE ÖZBAY