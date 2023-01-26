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Haberler Göztepe Göztepe Vakfı kuruluyor

Göztepe Vakfı kuruluyor

26.1.2023

Göztepe Vakfı kuruluyor

İZMİR Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler'in kulüp ve camia arasında köprü olması adına Göztepe Vakfı kurulmasıyla ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi. Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparken, vakfın tanıtım toplantısının 13 Şubat'ta yapılmasının planlandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada ayrıca her Göztepeli'nin üye olma hakkına sahip olduğu vakfın Göztepe'nin sosyal sorumluluk alanında kamuya faydalı gönüllülüğe dayalı işleri yapmak üzere kurulacağı kaydedildi.

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