Taraftardan çağrı

Göztepe Taraftar Grubu, sosyal medyadan yayımladığı bir açıklama ile yönetime çağrıda bulundu. Taraftarlar, seçilecek bir taraftar temsilcisi ile iletişimsizliği çözüme kavuşturmanın zamanının geldiği ifade ederek, "Yıllardır taraftar-kulüp yönetimi arasındaki yaşadığımız sorunların ve örülen duvarların tek sorumlusu olan "iletişimsizlik" kanalının, Göztepe taraftarının kendi seçtiği taraftar temsilcisi ile çözülmesini talep ediyor, sevgi-saygı-bağlılıkla birlikte güzel günlere kulaç atmak istiyoruz" dedi. Temsilci olarak Hakan Karadağ'ın seçildiği belirtilirken, bu temsilcinin, kulüp yönetimi ve taraftar bağlantısını yapması için seçildiği vurgulandı ve "Tüm kamu kuruluşlarında ve alanlarında taraftarımızın ve kulübümüz adına söz sahibi olmasını istiyoruz" denildi.