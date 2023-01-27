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Haberler Göztepe Göz-Göz zorlu virajda

Göz-Göz zorlu virajda

Play-Off potasına giren sarı-kırmızılılar, bugün 20.00’de Bandırmaspor ile evinde karşılaşıyor.

27.1.2023

Göz-Göz zorlu virajda

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe, bugün Bandırmaspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Erzurumspor FK'yı mağlup ederek 27 puanla üst sıralar için umudunu artıran Göz-Göz, 34 puanla 7. sırada yer alan rakibini yenerek seri yakalamak istiyor. Olaylı Altay derbisi sonrası 4 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte son kez taraftarından yoksun olacak. İzmir ekibinde cezalı kaleci Ekrem Kılıçarslan ve hasta olan Dino Arslanagic ile İsmail Köybaşı takıma döndü. Üç oyuncunun da yeniden on birdeki yerlerine dönmesi beklenirken takımda iki önemli eksik bulunuyor. Erzurumspor maçında sarı kart gören stoper Atınç Nukan ile ve tedavisi süren Romal Palmer bu maçta forma giyemeyecek. Atınç'ın yerine Emir ile birlikte Mihojevic'in şans bulması bekleniyor.

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