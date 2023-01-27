Göztepe’de Cajic iddiası

Spor Toto 1. Lig'de transfer harekatına hız veren Göztepe yönetimi orta saha takviyesi için yeni bir ismi gündemine ekledi. Adanaspor'dan ayrılan eski Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı gündemine alan Göz-Göz'ün İstanbulspor'dan Aldin Cajic için de devreye girdiği iddia edildi. Süper Lig ekibinin önceki gün yollarını ayırdığı Bosna Hersekli futbolcuyla, İzmir'in köklü ekibi Göztepe'nin ilgilendiği belirtildi. Süper Lig'de bu sezon ilk on birde yer bulamayan 30 yaşındaki yıldız orta saha için Göz-Göz nabız yoklamaya başladı.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Beş buçuk sezondur formasını giydiği sarı-siyahlı ekiple 1. Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcunun kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Çek ekipleri Teplice ve Dukla Prag'da forma giyen Aldin Cajic, 2016-2017 sezonunda Elazığspor'a transferiyle Türkiye kariyerine başlamıştı. Yarım sezon Tuzlaspor'da kiralık olarak görev alan orta sahanın durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.



JAHOVİC VETO YEDİ

Göztepe'de hücum hattı için gündeme gelen ve uzun süredir eski takımı ile ilgili paylaşımlar yapan golcü Adis Jahovic'e veto geldi. Bodrumspor ile yollarını ayırdıktan sonra Göztepe'ye üçüncü kez döneceği konuşulan 35 yaşındaki Makedon futbolcuyu, Sportif Direktör Ivan Mance'ın kadroda düşünmediği öğrenildi. İlk döneminde 2016-2017 sezonunda attığı gollerle Göztepe'yi Süper Lig'e çıkaran Adis, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçmişti. Şu ana kadar kanat ve orta alana iki takviye yapan sarı-kırmızılı yönetimin, ileri uca da mutlak bir transfer yapacağı öğrenildi. Göz- Göz'ün golcü tercihi yabancı ve genç bir isim olacak.



BERKE ÖZBAY