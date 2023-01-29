Göz-Göz bayramı

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Erzurumspor FK'yı 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, evinde Bandırma engelini de 3 puanla aşarak bayram yaptı. Seri galibiyetlerle puanını 30'a çıkaran sarı-kırmızılılar Play-Off ümidini de artırdı. Bu sezon 3. kez üst üste 2 galibiyet almayı başaran sarı-kırmızılılar, pozitif futbolla dikkat çekti. Dış transferde beklenen hamleleri yapamayan ve eleştiri alan Göztepe, Bandırma maçındaki futboluyla bu kez sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not alarak alkış aldı.

TARAFTARINA KAVUŞUYOR

Göztepe'nin Bandırmaspor maçıyla birlikte seyircisiz oynama cezası da sona erdi. Olaylı Altay derbisi sonrası 4 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-kırmızılılar, 10 Şubat'ta oynanacak olan Boluspor maçında yeniden taraftarlarıyla buluşacak. Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu maçın ardından, "Muhteşem bir galibiyet serisi yakaladık ve devamını getireceğiz" yorumunu yaptı.