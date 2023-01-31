Göztepe Play-Off’a göz dikti

SPOR Toto 1. Lig'de ikide iki yaparak ilk 7 iddiasını güçlendiren Göztepe, haftayı en karlı kapatan ekip olarak dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, 7. sıradaki rakibi Bandırmaspor'u yenerek puanını 30'a çıkarırken, Play-Off iddiası içindeki rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla üst sıralar için iddiasını güçlendirdi. 34 puanlı Çaykur Rize'nin bay geçtiği haftada, Play-Off savaşı veren takımlar Keçiörengücü, Boluspor ve Manisa Futbol Kulübü berabere kalırken, Pendikspor'da yenilerek yarışta büyük yara aldı. Keçiörengücü 37 puana yükselirken, ilk 7 içindeki Pendikspor, Çaykur Rizespor ve Bandırmaspor ile 9. sıradaki Boluspor 34 puanda kaldı. Manisa FK'yı (29) sollayan 30 puanlı İzmir temsilcisi ile Play-Off hattı arasında sadece 4 puanlık fark kaldı. Sarı-kırmızılılar ile birlikte haftayı galibiyetle kapatan ve 34 puana ulaşan Sakaryaspor da potaya girerek Play-Off'ta iddialı konuma geldi.

SUBAT AYINDA ZOR VİRAJDA

Göztepe'yi şubat ayında zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, bu hafta ara dönemde yaptığı transferlerle çıkışa geçen düşme hattındaki G.Birliği ile dış sahada oynayacak. Ardından Play-Off iddiasındaki Boluspor ile içerde karşılaşacak olan Göz- Göz 25. hafta İzmir derbisinde Altınordu'ya konuk olduktan sonra milli ara öncesi ilk 7 içindeki Pendikspor'u ağırlayacak. Düşme hattı ve Play-Off içindeki rakipleriyle oynayacakları bu kritik maçlar sarı-kırmızılıların, ligdeki kaderini de büyük ölçüde belirleyecek.

SARI-KIRMIZILILAR TARAFTARINA KAVUSUYOR

SPOR Toto 1. Lig'de seri yakalayan Göztepe taraftarına da kavuşuyor. Altay ile 27 Kasım tarihinde Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan derbi maçta çıkan olaylar nedeniyle hem seyircisiz oynama hem de hükmen mağlubiyet cezası alan sarı-kırmızılılar yeni bir sayfa açtı. Manisa FK, Bodrum, Sakarya ve Bandırma maçlarını boş tribünler önünde oynayan Göztepe, taraftarına adeta hasret kaldı. Göztepe, bu süreçte Manisa FK ve Bandırmaspor'u yenerken, Bodrumspor ve Sakaryaspor maçlarını ise 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, ligde 24. haftada 10 Şubat Cuma günü oynanacak olan Boluspor maçıyla 2 ayı aşkın bir zaman sonra takımlarına kavuşacak. Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, "Evimizde seyircimizden yoksun oynamak çok zordu. Gelen galibiyetler ve taraftarımıza kavuşacak olmamız bizim için büyük motivasyon kaynağı" dedi.

BURAK HAKERLER