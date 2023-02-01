Göz-Göz bombalıyor

Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor FK ve Bandırmaspor galibiyetleriyle yeniden Play-Off yarışının içine giren Göztepe, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Ara dönemde golcü Michee Ngalina ve orta saha Hikmet Çiftçi'yi kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone forması giyen orta saha Aliou Traore'yi de renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısında hiçbir maçta görev almayan Fransız oyuncu İzmir'de dün sağlık kontrollerinden geçip, 1 yıl kulüp opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

UZUN SÜREDİR LİSTEDEYDİ

Kariyerine M.United altyapısında başlayan Traore, ardından Fransa'nın yolunu tutup Caen takımına gitti. Caen'nin ardından rotasını İtalya'ya çeviren Traore, Parma ve Frosinone'de görev aldı. Sportif Direktör Ivan Mance'nin genç yıldız adayını uzun süredir takip ettiği öğrenildi. Göztepe yönetimi, ileri uca da hafta sonuna kadar bir takviye daha yapacak. Yönetim yabancı bir golcü ile görüşme halinde.

BERKE ÖZBAY