Göz-Göz’de hava bozdu

Spor Toto Birinci Lig'de son iki maçını kazanarak Play-Off yarışında iddialı duruma gelen Göztepe'de, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle hava bozdu. Ligin son sırasında yer alan Ankara ekibi önünde deplasmanda 1-0'lık yenilgi alan sarı-kırmızılılar ilk 7 yarışında darbe yedi. Son iki maçında Erzurumspor ve Bandırma'yı yenerek çıkış yakalayan Göztepe 30 puanda kalırken rakiplerinin kazanmasıyla yarışta geriye düştü. Haftayı galibiyetle noktalayan Sakarya 7. sıraya yerleşirken Göztepe'nin Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı 4'ten 7'ye çıktı.

HÜCUMDA EKSİK KALDI

Sarı-kırmızılılar da Gençlerbirliği maçında hücum hattındaki yetersizliği sonrası golcü eksikliği gün yüzüne çıktı.

İlk on birde forma giyen Marko Kvasina yine etkisiz kalırken, Mamah ve Atanga'nın yanı sıra kaptan Yasin ise bir çok gollük fırsatta ağır kalarak skor üretemedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç sonunda yönetimden golcü isteğini yineleyerek geç kalan takviyeye tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı yönetimden acilen golcü takviyesi isteyen Göztepeliler, başkan Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance'a yine sosyal medyadan çağrıda bulundu.

SAKİR ÖZKAYIMOGLU: NURULLAH MAÇI ALDI

GÖZTEPE Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, özellikle ikinci yarıda oyunun hakimi olduklarını ancak bir türlü gol bulamadıklarını söyledi. Maçı değerlendiren Özkayımoğlu, "Maçın geneline baktığımız zaman özellikle Enes ve Mete Kaan'la geçiş oyununu iyi oynayan bir Gençlerbirliği gördük. Oyuna rakibimiz iyi başladı. Sonrasında ise biz toparlandık. Devre arasında ise 3 değişiklik yaparak oyuna başladık. Yaptığımız değişikliklerin ardından oyunun hakimi olduk. Gençlerbirliği kalecisi Nurullah tek başına oyunu aldı. İkinci yarı çok pozisyona girdik, oyuncularımız maçı çevirebilmek için her şeyi yaptı. Artık taraftarımızla buluşacağız. Bu hafta evimizde Boluspor'la oynayacağımız maça çok iyi hazırlanacağız" diye konuştu.

DOĞANCAN BİNGÖL