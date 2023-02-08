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Haberler Göztepe Göztepe'den depremzedelere 5 yardım otobüsü! Gece saatlerinde İzmir'den yola çıktı

Göztepe'den depremzedelere 5 yardım otobüsü! Gece saatlerinde İzmir'den yola çıktı

Göztepe Klübü Kahramanmaraş meydana gelen ve 10 ili feci şekilde etkileyen depremlerde, zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında 5 otobüs yardım malzemesi topladı. Yardım otobüsleri deprem bölgesine ulaşmak üzere İzmir’den yola çıktı.

İHA

08.02.2023, 10:24

Göztepe’den depremzedelere 5 yardım otobüsü! Gece saatlerinde İzmir’den yola çıktı

Türkiye, tarihinin en büyük ve yıkıcı deprem felaketlerinden birini yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için Göztepe Kulübü yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın ardından vatandaşalar, Göztepe Gürsel Aksal Stadı'na akın ederek yardım malzemelerini görevlilere teslim etti. Toplanan mont, bebek bezi, battaniye ve gıda malzemeleri 500 gönüllü taraftarın katkısıyla, otobüslere yüklendi. 5 otobüs yardım malzemesi deprem bölgesine ulaşmak üzere gece saatlerinde İzmir'den yola çıktı.

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