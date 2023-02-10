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Göztepe, deprem bölgesine 2 yardım tırı daha gönderdi

Göztepe Spor Kulübü, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personellerinin destekleriyle alınan gıda malzemelerini 2 tırla deprem bölgesine gönderdi. Gözgöz'ün deposundaki kışlık ürünlerin de depremzedelere gönderildiği belirtildi.

AA

10.02.2023, 14:01

Göztepe, deprem bölgesine 2 yardım tırı daha gönderdi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı 10 ildeki depremzedeler için spor kulüplerinin yardım kampanyaları devam ediyor.

Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin nakdi ve ayni bağışlarıyla alınan gıda malzemelerinin 2 tırla yola çıktığı ifade edildi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan merkezde bağışların toplandığının aktarıldığı açıklamada, kulübün resmi ürün mağazası Gözgöz'ün deposundaki kışlık ürünlerin de depremzedelere gönderildiği belirtildi.

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