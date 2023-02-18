Göztepe, Altay ve Altınordu’nun 1. Lig’deki maç tarihleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekipleri; Göztepe, Altay ve Altınordu'nun maç fikstürü açıklandı.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekipleri; Göztepe, Altay ve Altınordu'nun maç fikstürü açıklandı.
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye'deki tüm spor organizasyonları durdurulmuştu. Liglerde yeni hafta maçlarının mart ayından itibaren devam edeceğinin açıklanmasından sonra gözler maç tarih ve saatlerine çevrilmişti. Peki Göztepe, Altay ve Altınordu hangi tarihlerde müsabakaya çıkacak?
Göztepe;
3 Mart Cuma saat 20.00 Göztepe-Boluspor
Stadyum: Gürsel Aksel
Altay:
5 Mart Pazar saat 13.30 Bodrumspor-Altay
Stadyum: Bodrum İlçe
Altınordu:
3 Mart Cuma saat 20.00 Pendikspor-Altınordu
Stadyum: Pendik