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Haberler Göztepe Göztepe, Altay ve Altınordu'nun 1. Lig'deki maç tarihleri açıklandı

Göztepe, Altay ve Altınordu'nun 1. Lig'deki maç tarihleri açıklandı

Spor müsabakalarına depremden dolayı ara verilmişti. TFF, liglerin ne zaman oynanmaya başlayacağını açıkladı. Peki İzmir'in ligdeki temsilcileri; Göztepe, Altay ve Altınordu'nun Spor Toto 1. Lig maç tarihleri ne zaman?

18.02.2023, 10:18

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekipleri; Göztepe, Altay ve Altınordu'nun maç fikstürü açıklandı.

Göztepe, Altay ve Altınordu’nun 1. Lig’deki maç tarihleri açıklandı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye'deki tüm spor organizasyonları durdurulmuştu. Liglerde yeni hafta maçlarının mart ayından itibaren devam edeceğinin açıklanmasından sonra gözler maç tarih ve saatlerine çevrilmişti. Peki Göztepe, Altay ve Altınordu hangi tarihlerde müsabakaya çıkacak?

Göztepe, Altay ve Altınordu’nun 1. Lig’deki maç tarihleri açıklandı

Göztepe;

3 Mart Cuma saat 20.00 Göztepe-Boluspor
Stadyum: Gürsel Aksel

Göztepe, Altay ve Altınordu’nun 1. Lig’deki maç tarihleri açıklandı

Altay:

5 Mart Pazar saat 13.30 Bodrumspor-Altay
Stadyum: Bodrum İlçe

Göztepe, Altay ve Altınordu’nun 1. Lig’deki maç tarihleri açıklandı

Altınordu:

3 Mart Cuma saat 20.00 Pendikspor-Altınordu
Stadyum: Pendik

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