Göztepe, Altay ve Altınordu’nun 1. Lig’deki maç tarihleri açıklandı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye'deki tüm spor organizasyonları durdurulmuştu. Liglerde yeni hafta maçlarının mart ayından itibaren devam edeceğinin açıklanmasından sonra gözler maç tarih ve saatlerine çevrilmişti. Peki Göztepe, Altay ve Altınordu hangi tarihlerde müsabakaya çıkacak?