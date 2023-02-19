Göz-Göz’den Kerim hamlesi

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hedefleyen Göztepe transfer hamlesine devam ediyor. İzmir ekibi deprem felaketinin ardından Hatay'da enkaz altında kalıp kendi çabalarıyla kurtulan Hatayspor'dan eski futbolcusu Kerim Alıcı'yı kadrosuna dahil etmek için harekete geçti. 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde Antakya'da enkazı altında kaldığı yıkılan binadan ciddi yara almadan kendi çabalarıyla çıkan Kerim, yaşadığı zorlu sürecin ardından İzmir'de ailesinin yanına gelmişti. Kerim'e Süper Lig'den Ümraniyespor ve Sivasspor'un da talip olduğu ancak oyuncunun bu sezonun kalanını ailesiyle birlikte geçirmek istediği ve Göztepe'ye sıcak baktığı vurgulandı.

GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA

GÖZ-GÖZ'E 2021-2022 sezonunda Altınordu'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezonun ilk 2 haftasında sarı-kırmızılı formayı giyip Hatayspor'un yolunu tuttu. Hatayspor'da 4 maça çıkan oyuncu, 5 Şubat'ta iç sahadaki Kasımpaşa sınavında ilk 11'de 90 dakika görev yaptıktan sonra aynı gece deprem felakatiyle sarsılmıştı. Yönetim transferi resmileştirmek için son teklifini ilettiği Kerim Alıcı'nın cevabını bekliyor.