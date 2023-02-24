Göz-Göz’de sakatlık şoku

LİGE verilen arada hız kesmeden çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin 23 maçta 9 gol atan en golcü ismi kaptan Yasin Öztekin ve orta sahanın bel kemiği Tuğbey Akgün'ün idmanda sakatlandığı ve yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İlk 11'in değişilmez isimleri oynanacak Boluspor ve Altınordu maçlarını kaçıracak. Bu müsabakalarda Atanga, Mamah, Kvasina, Ngalina, Loue, Hasic, Palmer, Ali Akman ve Hikmet İzmir temsilcisinin gol umutları olacak.

YALÇIN'A KARAGÜMRÜK KANCASI

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıda Play-Off'u kovalamak için takviye çalışmalarına hız veren Göztepe'nin orta sahası Yalçın Kayan'a sürpriz talip çıktı. Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'ün sarı-kırmızılı ekibin genç orta sahasının peşinde olduğu öğrenildi. Altınordu, Altay ve Karşıyaka altyapısında görev yaptıktan sonra Göztepe'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu için İstanbul ekibini çalıştıran İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'nun sezon başından bu yana istekli olduğu öğrenildi. Göztepe'de altyapıdan A Takım'a yükselmesine rağmen sarı-kırmızılı taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan oyuncunun da İzmir'den ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Karagümrük kurmaylarının transferi bitirmeye yakın olduğu ve pazarlık aşamasında birkaç pürüz kaldığı bildirildi.

DOĞANCAN BİNGÖL