Göztepe’nin kozu İzmir

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe, deprem felaketi nedeniyle lige verilen aranın ardından arka arkaya oynayacağı 3 maçta da İzmir dışına çıkmayacak. 3 Mart Cuma günü Gürsel Aksel'de Boluspor maçıyla tekrar mesaiye başlayacak olan sarı-kırmızılılar, ardından yine sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Sonraki hafta İzmir derbisinde ise Doğanlar Stadı'nda Altınordu ile karşı karşıya gelecek olan Göz-Göz böylece üç haftalık süreçte İzmir dışına çıkmamış olacak. Göz-Göz bu dönemde rakipleri karşısında alacağı puanlarla Play- Off iddiasını güçlendirmek istiyor.

FİNAL GİBİ KARŞILAŞMALAR

İzmir temsilcisi, olası bir puan kaybı halinde orta sıralardan kurtulma şansını zora sokmamak için tüm maçlarına final niteliğinde çıkacak. Sarı-kırmızılılarda Radomir Kokovic'in başında olduğu teknik heyet, İzmir'deki maçları kayıpsız geçip, puan durumunda üst sıralara yükselmek istiyor. Verilen ara öncesinde Gençlerbirliği deplasmanından puansız dönen Göztepe, sergilediği inişli-çıkışlı performansının ardından alacağı 3 puanla kaybını da telafi etmek istiyor.

GÖZ-GÖZ'DE ROTASYON ZAMANI

LİGE verilen aranın ardından yarın Boluspor maçıyla maratona tekrar start verecek olan Göztepe'de kadroda zorunlu değişimler olacak. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden Toure, Ngalina ve Loue'nin sahaya 11'de çıkacağı bildirildi. Göztepe'de sakatlıkları süren orta saha Tuğbey ve kanat oyuncusu Yasin'in sakatlıkları nedeniyle Boluspor'a karşı forma giyemeyecekleri öğrenildi. İzmir ekibinde Tuğbey'in yerine Toure'nin, Yasin'in yerine ise Ngalina'nın görev alacağı kaydedildi. Göztepe'nin son transferi santrfor Loue'nin de cuma akşamı Kvasina'nın yerine sahada olacağı kaydedildi. Altay'la 27 Kasım tarihinde oynanan olaylı derbinin ardından 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, Başakşehir'le oynadığı hazırlık maçının ardından resmi olarak bu randevuyla resmen taraftarına kavuşacak.