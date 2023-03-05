Göztepe umut vermiyor

Spor Toto 1. Lig'de deprem nedeniyle müsabakalara verilen aranın ardından evinde Boluspor'la karşı karşıya gelen ve mağlubiyetten son dakikalarda bulduğu golle kurtulan Göztepe, Play-Off yarışında S.O.S veriyor. Manisa FK, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor maçlarını boş tribünler önünde oynayan, 98 gün sonra taraftarlarıyla buluşan sarı-kırmızılılar, Boluspor maçında futboluyla bir kez daha sınıfta kaldı.

EVİNDE 15 PUAN KAYIP

Boluspor karşısında özellikle hücumda 90 dakika beklenen performansını sergileyemeyen Göztepe, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 11 karşılaşmada 15 puan kaybetti. İç sahadaki 5 maçı kazanan, 3 maçta berabere kalıp 3 maçtan da yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılarda, yeni transferler de vasatın üstüne çıkamıyor. Devre arası takıma katılan Kongolu 23 yaşındaki forvet oyuncusu Michee Ngalina, Göztepe formasıyla 4. maçında da golle tanışamadı, Boluspor maçında yokları oynadı. Yine Göz-Göz'ün devre arasında kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli 22 yaşındaki forvet Loue Bayere Junior, Boluspor maçında ilk on birinde forma şansı buldu ama o da hücumda bekleneni veremedi. Sarı-kırmızılılarda, Fransız orta saha 22 yaşındaki Aliou Traore de etkisiz kaldı.

'YENİLERİ BEĞENMEDİ'

GÖZTEPE Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleyi beğendiğini söyleyerek, "Oyuncularımız maç 1-0'a geldikten sonra muhteşem mücadele ortaya koydu" dedi. Yeni transferlerinden maçta verim alamadıklarını vurgulayan Özkayımoğlu, "Gönül isterdi ki galibiyetle evlerimize dönelim. Evimizde puan kaybetmek üzücü. Yeni transferlerimizden istediğimiz performansı göremedik. Önümüzde Altınordu ile oynayacağımız İzmir derbisi var. Bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Kazanıp yeniden yarışın içinde olacağımıza inanıyorum" dedi.

GÖNDERİLECEKTİ KURTARICI OLDU!

BOLUSPOR karşılaşmasında Göztepe'nin golünü kaydeden orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş takımını ipten aldı. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan ve ara dönemde gitmesine kesin gözüyle bakılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı takımda kaldı ve Boluspor maçında oyuna dahil olduktan sonra attığı golle takımını mağlubiyetten kurtardı. Bu sezon sadece 2 maça çıkan genç futbolcunun bundan sonraki haftalarda daha fazla süre alması bekleniyor. Göztepe'de, Altınordu maçında kaptan Yasin Öztekin ile Tuğbey Akgün yine oynamayacak.

BERKE ÖZBAY