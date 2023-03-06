Yasin seferberliği

Spor Toto 1. Lig'de lige verilen ara dönüşü evinde Boluspor'a yenilmekten kurtulup 1 puanı kurtaran Göztepe'de seferberlik ilan edildi. Kaybettiği iki puanla Play-Off yarışında bir yara daha alan Göz-Göz'de, Bolu maçında sakatlanan kaptan Yasin Öztekin'in takıma dönmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.



TUĞBEY AKGÜN DE SAKAT

Özellikle Bolu maçında Yasin'in yerine forma giyen yeni transfer Traore'nin etkisiz kalması, ilk kez forma giyen Loue'nin de beklenen düzeyde olmaması nedeniyle İzmir ekibi kaptanı Yasin'e sarıldı. Ligde yarın hafta içi mesaisinde Altınordu ile İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek olan sarıkırmızılılarda Yasin sağlık heyeti tarafından mercek altına alınırken, orta saha oyuncusu Tuğbey'in de sağlık durumu gözleniyor. Radomir Kokovic yönetimindeki teknik heyet iki oyuncunun durumuna göre değişime gidebilir. Yasin, 23 karşılaşmada 9 gol atıp, iki de asist üreterek takımın en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti.



Sarı-kırmızılıların ligde attığı 22 golün 10'una direkt etki eden Yasin Öztekin'in takıma dönmesi için büyük çaba harcanıyor.



DÖRT TRANSFER YAPTILAR

Deprem felaketi sonrası uzatılan ara transfer dönemi dün resmen sona ererken, Göztepe bu süreçte 4 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi. İlk yarıda takımdan ayrılan Emre Çolak'ın yanı sıra David Tijanic, Hüsamettin Yener ve Mesut Kesik ile yollar ayrılmıştı. Yönetim buna karşılık Michee Ngalina, Aliou Traore, Hikmet Çiftçi ve son olarak Loue Bayere Junior'u renklerine bağladı.

DİĞER