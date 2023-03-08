Göz-Göz derbide güldü

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, İzmir derbisinde sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 4 maça çıkarırken, sarı-kırmızılı ekip ise puanını 34'e yükselterek Play-Off hattına göz kırptı. 5'te Uğur Kaan'ın ortasında Mamah'ın kafası kaleyi bulmadı. 9'da yine Uğur Kaan'ın ortasında Kvasina iyi yükseldi ancak kafa vuruşu etkisiz kaldı. 22'de Ali Dere'nin taşıdığı topu önünde bulan Metehan Mimaroğlu'nun soldan sert şutunu kaleci Arda çeldi. 23'te Altınordu savunmasının arkasına İsmail'in uzun topunda Ngalina ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 29'da İsmail'in soldan ortasını Ali Emre yumrukladı, meşin yuvarlak Mamah'ın önünde kaldı. Mamah'ın pasında topla buluşan Ngalina'nın şutunu çizgi üzerinden Erdi çıkardı.

SAĞANAK YAĞMUR ZORLADI

36'da Metehan Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışından Emirhan'ın yerden sert şutunda Arda topu kornere çeldi. Mücadelede ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmada ikinci yarıda artan yağış nedeniyle her iki takım da zorlanırken, pozisyon bulmakta da güçlük çekti. 71'de Ali Dere'nin kullandığı kornerde savunmadan seken topa Erdem gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı. İzmir derbisinde başka gol sesi çıkmayınca Göztepe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

"YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAGIZ"

ALTINORDULU futbolcular, ısınma bölümüne üzerlerinde "Yaralarımızı birlikte saracağız" yazılı siyah tişörtle çıktı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketine duyarsız kalmayan Altınordu ve Göztepeli oyuncular karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

DÜN Doğanlar Stadı'nda oynanan İzmir derbisinde tribünler boş kalmadı. Çoğunluğunu çocuklar ve kadınların oluşturduğu Altınordu taraftarı, alt yapı futbolcularıyla birlikte müsabakaya yoğun ilgi gösterirken, kırmızı-lacivertlilerin destekçileri ilk düdükten son düdüğe kadar takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar maç bitimine kadar yaptıkları tezahüratlarla oyunculara ellerinden gelen desteği verdi.

DOĞANCAN BİNGÖL