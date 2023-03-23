Göztepe’de Emir telaşı

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off iddiasını sürdüren Göztepe'nin gözde ismi Emir Ortakaya ile sözleşme uzatmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, takımda gösterdiği performans ve istikrarlı grafiğiyle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında bulunan oyuncuyu bırakmak istemiyor. Göz-Göz, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiralanan 18 yaşındaki Ortakaya için sarılacivertli ekibe yeni bir teklif götürerek genç savunma oyuncusunu 1 sene daha kiralamayı önerecek. İzmir temsilcisinde savunmanın bel kemiği haline dönüşen futbolcu, Fransa'dan Olimpik Lyon ve Marsilya, İngiltere'den de Southampton ve Newcastle United'ın yakın takibinde. Oyuncunun Avrupa transferinin gerçekleşmemesi halinde İzmir temsilcisinde 1 sene daha kalarak tecrübelenmesi hedefleniyor. Fenerbahçe'nin oyuncunun gelişimi için Göztepe'nin bu teklifine sıcak baktığı iddia edildi.



DOĞANCAN BİNGÖL

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